Vacature Casemanager

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Op Bonaire zijn we voor het fact-team op zoek naar een enthousiaste en bevlogen collega in de functie van: Casemanager FACT

(40 per week. Standplaats: Bonaire)

Functie: Wat ga je doen?

Als casemanager ga je bij MHC onderdeel uitmaken van het fact-team. Het fact-team biedt intensieve behandeling of langdurige zorg wanneer bij volwassen cliënten sprake is van psychische of psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblemen. In het fact-team werken verschillende hulpverleners samen met een multidisciplinaire aanpak.

Werkzaamheden vanuit de rol van casemanager zijn onder andere het verrichten van intakes, het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van behandelingen al dan niet in samenspraak met de (hoofd)behandelaar. Daarnaast draag je in de eigen omgeving van de cliënt zorg voor een optimale afstemming van de diverse elementen van een geïntegreerd hulpaanbod gericht op maatschappelijk herstel, rehabilitatie, structurering en stabilisatie.

Je werkdag begin je samen met je team door middel van een gezamenlijk overleg waarin de voortgang en taken voor de zorg van die dag worden besproken, het zogeheten digibord. Daarna ga je zelfstandig op pad om je cliënten te bezoeken. Je hebt een taak in het coördineren van zorg en je bent vaak het eerste aanspreekpunt voor cliënten en diens naasten. Ook zal je veel contact hebben met het netwerk van de cliënt en instanties.

Ook verricht je o.a. huisbezoeken, voer je interventies uit (zowel individueel als in groepsverband), verzorg je psycho-educatie, ben je betrokken bij crisissituaties, verricht je (indien mogelijk) verpleegtechnische handelingen en draag je zorg voor een adequate cliëntenregistratie. Deelname aan projecten en samenwerkingsverbanden met ketenpartners valt ook onder de werkzaamheden.

Functie: Wat vragen wij van jou?

Je hebt een relevante HBO-opleiding, Verpleegkundige met BIG-registratie (Sociaal Psychiatrisch) of social work (SPH, MWD etc.)

Je beschikt over meerdere jaren werkervaring en hebt brede kennis van de behandelmethoden binnen de verslavingszorg en de psychiatrie, waaronder in het bijzonder FACT.

Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep met Forensische Jeugd problematiek.

Je hebt kennis van motivationele gespreksvoering.

Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, en bij voorkeur ook Papiamentu en/of Spaans.

Je werkt en denkt systemisch.

Je hebt kennis van het omgaan met cliënten van verschillende etnische achtergronden.

Je hebt een flexibele werkhouding, kan goed samenwerken en bent bereid bereikbaarheidsdiensten te draaien.

Organisatie: Waar ga je aan de slag?

We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten. De aard van de problematiek kan variëren van licht, enkelvoudig tot zwaar en complex. Naast onze ambulante manier van werken, passen we maatwerk toe en stellen we onze cliënt centraal. En om dit te bewerkstelligen werken onze medewerkers met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen.

Organisatie: Wat bieden wij?

Inschaling hangt af van je achtergrond en werkervaring en vindt plaats in FWG 55 (min $ 3,551,- en max $ 5.193,-). De bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). We bieden een contract voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan zo snel mogelijk, een cv naar humanresources@mentalhealthcaribbean.com. Binnengekomen sollicitaties nemen we gelijk in behandeling.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met teamleider Signalda Domacassé (+599 7961021 of signalda.domacasse@mentalhealthcaribbean.com).

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

