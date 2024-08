Luchtvaart & Reizen Minister vierkant achter Z Air in vergunningdispuut met Sint-Maarten Redactie 02-08-2024 - 2 minuten leestijd

Een toestel van Z Air bij zonsopkomst op de luchthaven van Curaçao. Foto: Z Air

WILLEMSTAD – Minister Charles Cooper van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) op Curaçao staat vierkant achter Z Air als het gaat om de moeilijkheden die de luchtvaartmaatschappij ondervindt om een vergunning te bemachtigen van de burgerluchtvaartautoriteit Sint-Maarten.

Dat blijkt onder meer uit een interview dat Cooper op donderdag had met Dwight Rudolfina van Radio Mas op Curaçao. De minister herhaalde, zoals hij eerder al had laten weten, in sterke mate te hechten aan gelijkwaardigheid, eerlijke concurrentie en marktwerking. “Dat is uiteindelijk in het belang van de reizigers tussen de eilanden”, aldus Cooper.

Cooper gaf ook aan inmiddels diverse keren contact over de kwestie te hebben gehad met zijn ambtgenoot op Sint-Maarten, Grisha Heyliger-Marten. Ook zouden er inmiddels diverse documenten naar Sint-Maarten Civil Aviation Authority (SMCAA) zijn gestuurd. Cooper gaf verder aan dat er inmiddels een bespreking is geweest met onder meer de Federal Aviation Authority (FAA) uit de Verenigde Staten. Die zijn indirect bij het dossier betrokken omdat juist de Amerikaanse N-registratie op de vliegtuigen van Z Air, de Sint-Maartense autoriteit een doorn in het oog is. “Een gezocht argument”, zo omschreef Cooper de houding aan de kant van Sint-Maarten.

ICAO

Volgens Cooper is het niet alleen zo dat Sint-Maarten ongelijk heeft met haar opstelling, maar dat uit besprekingen met de FAA zou zijn gebleken dat Curaçao en Z Air reden zouden hebben om een klacht in te dienen tegen de SMCAA bij de International Civil Aviation Organization (ICAO).

Cooper zelf moet op korte termijn een beslissing nemen over de aanvraag van het Sint-Maartense Winair om meer vluchten tussen Curaçao en Sint-Maarten te mogen uitvoeren. Cooper heeft in een procedure, aangespannen door Winair, van de rechtbank de opdracht gekregen om vóór 5 augustus een gemotiveerde beslissing te nemen op die aanvraag. Daarover lijkt de minister, door de inmiddels gerezen polemiek met het zustereiland, nog steeds niet erg enthousiast.

