Luchtvaart & Reizen Luchthaven Sint-Maarten organiseert dit jaar conferentie Dutch Caribbean Cooperation of Airports Redactie 02-08-2024 - 1 minuten leestijd

Een beeld van de landingsbaan van de Princess Juliana luchthaven van Sint-Maarten. Foto: DCCA

PHILIPSBURG – De Princess Juliana International Airport (PJIA) zal van 18 tot 19 november 2024 de derde jaarlijkse Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) conferentie hosten. Het evenement brengt leiders uit de industrie, belanghebbenden en partners samen om te spreken over duurzame luchtvaart en de inter-eiland samenwerking in de Nederlandse Cariben.

De DCCA “Flight to The Future” conferentie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk platform voor regionale samenwerking en kennisdeling. Na het succes van de conferentie van vorig jaar, gehouden op Curaçao International Airport, streeft PJIAE ernaar een nog boeiendere ervaring voor de deelnemers te bieden.

Samenwerking

Brian Mingo, CEO van PJIAE, is enthousiast over het evenement: “We zijn vereerd om de derde DCCA-conferentie op Sint-Maarten te organiseren. Dit evenement is cruciaal voor het bevorderen van inter-eilandelijke samenwerking en het verkennen van innovatieve oplossingen voor de toekomst van de luchtvaart.”

De conferentie omvat presentaties van lokale en internationale sprekers, paneldiscussies met branche-experts en ruime netwerkmogelijkheden. Deelnemers kunnen zowel fysiek als virtueel deelnemen, na het succesvolle virtuele format van de vorige conferentie.

