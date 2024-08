Nieuws van Bonaire Jonge honden getroffen door parvo Redactie 02-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Flamingo Island Veterinary Center

KRALENDIJK – Bonaire kampt momenteel met een uitbraak van het parvovirus, een zeer besmettelijk virus dat vooral jonge honden treft. Dit laat Flamingo Island Veterinary Center weten. Hoewel het virus altijd wel aanwezig is op het eiland komen er nu meerdere gevallen per week binnen bij de dierenartsen. Daarom kan er volgens de praktijk wel gesproken worden over een uitbraak.

De symptomen van parvo zijn onder andere een gebrek aan eetlust, braken, bloederige diarree, koorts en sloomheid. Hoewel intensieve medische behandeling noodzakelijk is, overleven helaas niet alle getroffen honden.

Vaccinatie is de meest effectieve manier om parvo te voorkomen. Dit kan wanneer de pups zes weken oud zijn. In de dierenopvangcentra op Bonaire is geen sprake van een uitbraak en wordt er extra gecontroleerd.

Als er een vermoeden is van Parvo bij een pup dan is het belangrijk direct naar een dierenarts te gaan.

