Vacatures Bonaire Vacature Snorkelgids Melanie Zandwijk 01 augustus 2024

Aqua Adventures Bonaire BV is een watersport en boot excursie bedrijf. Voor de trips met de catamaran zoeken we enthousiaste bemanning die de gasten op de boot en in het water begeleiden.

DIT ZIJN JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Samen met de rest van het team verwelkom je de gasten aan boord.

Je helpt de rest van het team met het reilen en zeilen aan boord.

Je draagt zorg dat de gasten zich comfortabel en veilig voelen aan boord.

Je helpt de gasten aan boord met de juiste selectie van de snorkel uitrusting.

Je begeleidt jouw groep gasten het water in, en begeleidt ze tijdens de snorkel route.

Na het snorkelen begeleidt je de gasten weer aan boord en ben je een helpende hand tijdens de rest van de tocht.

DIT ZIJN JOUW VEREISTEN:

Je hebt ervaring in het begeleiden van groepen en hebt een erg sociale houding naar de klant toe.

Je bent een team player en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

Je hebt minimaal een zwemdiploma, je bent fit en sportief aangelegd.

Je kan goed knopen leggen of bereid het te leren.

Je beheerst minimaal de Nederlandse en Engelse taal goed.

Je bent representatief en hebt een gastvrije, servicegerichte en open houding.

Je hebt basis kennis van toeristisch Bonaire en hebt liefde voor het eiland en de onderwaterwereld.

Je bent bereid in een flexibel rooster te werken qua werk dagen en tijden.

Je bent al op het eiland.

Wil je graag reageren?

Stuur een e-mail naar info@aquaadventuresbonaire.com. Je mag ook altijd even bellen: +599 7872630.

0