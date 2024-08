Natuur Medewerkers STCB zwemmen succesvol rond klein Bonaire voor goede doel Hans Hofstra 01-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Twee medewerkers van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) zijn dinsdag succesvol rond klein Bonaire gezwommen. In acht uur tijd zwommen zij de twaalf kilometer om het eiland heen.

De twee hadden in de tocht om klein Bonaire te maken met stroming. Daardoor hadden zij zeven stops in het water en rust op de boot nodig om wat te eten en drinken. Onderweg kwamen de medewerkers in totaal acht schildpadden tegen.

In totaal haalde de organisatie een kleine 9.000 dollar binnen. Dit was iets minder dan het gewenste doel van 11.000 dollar. Met het geld gaat de organisatie onderzoeksnetten aanschaffen voor Lac Bay.

