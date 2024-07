Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Minder Sahara stof en meer stabiliteit Redactie 29-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Deze week wordt een stabielere periode met minder neerkomende Sahara stof op Bonaire. We verwachten een rustige week met slechts op dinsdag de mogelijkheid van enkele lokale buien in de ochtend, als een storing over de regio trekt. De rest van de dagen blijven waarschijnlijk droog.

Het zal merendeels zonnig zijn, met alleen op maandag enige aanwezigheid van Sahara stof. Na maandag zal dit verminderen of verdwijnen, wat betekent dat de zichtbaarheid en de luchtkwaliteit deze week verbeteren. De wind zal deze week over het algemeen matig tot krachtig zijn uit het oosten, met de sterkste windstoten op woensdag en vrijdag. De golfhoogte varieert tussen 1,3 en 1,6 meter.

De maximumtemperaturen zullen rond de 33-34 graden Celsius liggen (91-93 graden Fahrenheit) en de minimumtemperaturen rond de 28 graden Celsius (82 graden Fahrenheit).

