Voedselbank ook ontvanger donatiecampagne Cadushy Distillery Redactie 29-07-2024

Directeur Eric Gietman van Cadushy Distillery overhandigt de cheque aan vrijwilligers van de voedselbank. Foto: Cadushy

KRALENDIJK – De voedselbank Bonaire heeft afgelopen week een cheque in ontvangst mogen nemen van Cadushy. De donatie is de vierde in een rij van in totaal 10 donaties die Cadushy doet aan instanties die zich inzetten voor het gemeenschappelijke belang.

Net als bij de andere donaties gaat het om een gift van 1500 dollar, waarmee de voedselbank weer de nodige producten kan kopen voor hen die dag nodig hebben.

Speciale fles

In het kader van het 15-jarig jubileum heeft Cadushy een speciale jubileum fles uitgebracht in een beperkte oplage en is te koop bij de distilleerderij in Rincon. Alle opbrengst van de verkoop van deze mooie flessen wordt gebruikt om de goede doelen te helpen.

