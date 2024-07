Nieuws van Bonaire Venezuela vandaag naar de stembus, spanning lijkt toch te stijgen Redactie 28-07-2024 - 2 minuten leestijd

CARACAS – Vandaag vinden in Venezuela presidentsverkiezingen plaats die mogelijk het einde van 25 jaar socialisme kunnen betekenen. President Nicolás Maduro, sinds 2013 aan de macht, hoopt met de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) opnieuw te winnen. De oppositie, geleid door oud-diplomaat Edmundo González (74), doet voor het eerst mee en heeft volgens peilingen een grote kans.

Eerder was al bekend dat oppositiekandidate María Corina Machado was uitgesloten van de verkiezingen. Het Hooggerechtshof, dat achter de huidige regering zou staan, hield begin dit jaar een uitspraak in stand dat zij vijftien jaar niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen. Door deze ‘uitschakeling’, leek het erop dat President Nicolás Maduro de verkiezingen in een vroeg stadium al te kunnen beslissen. Uiteindelijk kon oppositiekandidaat Edmundo González zich wel registreren. Hij kreeg steun van andere oppositieleiders, waaronder Machado.

González wil verandering

Edmundo González begon zijn diplomatieke carrière bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Venezuela. Hij was gestationeerd in El Salvador en België voordat hij in 1978 eerste secretaris werd van de Venezolaanse ambassadeur in de Verenigde Staten. González verklaarde in april 2024 in een interview met Buenos Aires Times dat ‘Venezuela’s interne strijd, politieke tirades, confrontaties opzij moet zetten en dat we allemaal moeten vechten voor het herstel en de transitie van Venezuela. Dat is fundamenteel’, waarbij hij zijn kandidatuur bepleitte als een van ‘mijn bijdragen aan eenheid, aan de strijd voor een democratische transitie’.

Twijfels aan Maduro

Veel inwoners in Venezuela twijfelen aan een nieuwe periode van president Nicolás Maduro. De economische en humanitaire crises hebben diepe sporen nagelaten. Veel winkels zijn leeg en er zijn grote tekorten aan medicijnen. Miljoenen Venezolanen zijn het land ontvlucht.

De verwachting is dat veel Venezolanen vandaag zullen stemmen. De campagnebijeenkomsten van de oppositie trokken honderdduizenden mensen. De vraag blijft of Maduro een nederlaag zal accepteren en hoe eerlijk de verkiezingen zullen verlopen, gezien het gebrek aan internationale waarnemers.

