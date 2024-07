Vacatures Bonaire Vacature Portier | Guest Attendant Melanie Zandwijk 27 juli 2024

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen. We helpen ze ons resort en het eiland in al zijn facetten te omarmen. Daar speel jij binnenkort wellicht wel een cruciale rol in. Want vanwege uitbreiding van ons team zoeken we per direct een:

24-40 uur

Welkom bij ons resort! Jij bent degene die onze gasten als eerste ziet en vriendelijk begroet. Of het nu mensen zijn die in ons hotel verblijven, eten in onze restaurants, of een dagje naar het strand komen.

Als portier heb je een belangrijke taak. Jij zorgt ervoor dat iedereen zich meteen welkom en veilig voelt. Door goed met mensen te praten en altijd vriendelijk te zijn, weet jij wie onze nieuwe gasten zijn en help je onze collega’s aan de receptie om hen bij aankomst al persoonlijk te begroeten.

Met jouw glimlach en vriendelijkheid zorg jij ervoor dat iedereen zich thuis voelt en geniet van zijn verblijf bij ons.

Wat ga je doen?

Samen met je collega’s binnen Guest Services vorm je een sterk team. Jullie helpen elkaar om ervoor te zorgen dat onze gasten een geweldige tijd hebben.

Soms moet je iets minder leuks vertellen, zoals dat ons resort niet altijd voor iedereen toegankelijk is. Maar geen zorgen, we helpen je om dit altijd op een vriendelijke manier te doen.

Je geeft onze gasten alle informatie die ze nodig hebben over Delfins, onze restaurants en de omgeving. Jouw enthousiasme is aanstekelijk en zorgt ervoor dat onze gasten volop van hun verblijf genieten. Je helpt ook met het parkeren van auto’s en scooters en staat altijd klaar bij noodgevallen.

Kortom, met jouw inzet en vrolijke uitstraling zorg je ervoor dat onze gasten een onvergetelijk verblijf hebben.

Wat vragen wij?

Je maakt graag even tijd voor een praatje en legt makkelijk contact met onze gasten en collega’s

Je zorgt er met jouw persoonlijke touch voor dat je de verwachtingen van onze gasten overtreft.

Je bent van nature gastvrij

Je let goed op of alles in orde is en durft in actie te komen als er iets niet klopt

Je bent bereid op wisselende tijden te werken, dus soms ook ‘s avonds of in het weekend.

Je bent in bezit van BHV diploma of bereid dit te halen.

Je spreekt Nederlands en Papiamentu. Basiskennis van het Engels is noodzakelijk – andere talen zijn meer dan welkom!

Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Wat bieden wij?

Je wordt ontvangen door een team vol gezellige en gemotiveerde collega’s. Bij Delfins zorgen we goed voor onze gasten, maar minstens even goed voor jou. We bieden je een mooi salaris en fijne aanvullende arbeidsvoorwaarden. Wat dacht je van de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met de Delfins Home App?

Over Delfins

Wij zijn trots op Bonaire en Bonaire is trots op ons. Delfins is een resort met een eigen strand en pier, twee grote zwembaden, de beste restaurants van het eiland, een grote gym en nog veel meer heerlijks. Maar als Delfins voelen we ook de verantwoordelijkheid voor ons eiland. We promoten de lokale cultuur en dragen met ons initiatief Bloom Back Bonaire bij aan het behoud van de biodiversiteit. Met ons hele team zorgen we ervoor dat elke gast een onvergetelijk verblijf heeft en Bonaire volledig omarmt.

Solliciteer!

Kom werken op een plek die voelt als vakantie. En waar er volop aandacht is voor jouw welzijn en ontwikkeling. Wij zijn een internationale organisatie, waarin alle nationaliteiten welkom zijn om te solliciteren.

Solliciteren kan door je motivatie en je cv – graag alle informatie samen in 1 document – te sturen naar werk@delfinsbeachresort.com.

Wil je graag eerst wat meer weten over deze functie? Onze HR Medewerker Suzan vertelt je er met plezier alles over. Je kunt haar bereiken via e-mail of bellen op +599 715 5002.

