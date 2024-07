Politiek & Bestuur Gedeputeerde Cicilia: Vangrail Kaya Governador Debrot nu hoogst haalbare Redactie 27-07-2024 - 2 minuten leestijd

Gedeputeerde Cicilia gaf op vrijdag uitgebreid antwoord op de vraag hoe het BC tegen het aanbrengen van een vangrail aankijkt. Foto: ABC Online Media.

KRALENDIJK – Gedeputeerde Anjelica Cicilia van infrastructuur is niet onverdeeld gelukkig met de vangrail die momenteel wordt aangebracht langs een deel van de Kaya Gobernador N. Debrot. Dat zei Cicilia vrijdagmiddag in antwoord op vragen van Bonaire.nu.

“Ik moet zeggen dat ik er zelf ook gemengde gevoelens over heb. Als ik eerlijk ben, vind ik het niet mooi en ook niet echt in de omgeving passen. Maar anderzijds is het op dit moment de enige mogelijkheid om de situatie voor voetgangers in het gebied iets veiliger te maken.

Cicilia legde uit dat de weg enige tijd geleden wel opnieuw was geasfalteerd, maar dat er verder geen infrastructurele verbeteringen zijn aangebracht. “Dat betekent dat we sterk beperkt zijn in de mogelijkheden goede voetgangerspaden aan te leggen en dat nu helaas alleen een vangrail mogelijk is.

Volgens Cicilia zijn de reacties die zij heeft ontvangen van burgers wisselend. “Veel mensen vinden het inderdaad niet mooi, maar er zijn ook geluiden van met name wandelaars, die zeggen zich door de vangrail toch wat veiliger te voelen”.

De vangrail wordt alleen aan de rechterzijde aangelegd op de weg van Sabadeco en Hato naar Kralendijk. “Hier ligt al een soort van voetgangerspad en daarom wordt de vangrail aan die zijde aangelegd”, aldus Cicilia.

Ambities

Cicilia gaf aan dat haar persoonlijke ambitie hoger ligt, dan wat nu wordt aangebracht. “Ik zou zo veel meer willen met onze wegen en boulevards. Niet alleen dat het veiliger is, maar bovenal ook veelzijdiger en mooier. Echter, dat alles zal een project van lange duur worden”.

202