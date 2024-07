Nieuws van Bonaire Douanecontroles CN werpen vruchten af Redactie 25-07-2024 - 3 minuten leestijd

In de afgelopen maanden heeft de Douane verschillende controles uitgevoerd waarbij beschermde dieren of planten werden onderschept die op de lijst staan van de Convention on International Trade of Endangered Species (CITES). CITES is het verdrag dat de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten reguleert en indien nodig verbiedt.

Melanosuchus Niger krokodillenschedel

Op woensdag 3 april werd een controle uitgevoerd op binnenkomende pakketten via FXDC. Hierbij werd gebruikt gemaakt van de ‘handheld backscatter’. Dit is een apparaat dat nauwkeurig smokkelwaar detecteert die verborgen is in afgesloten ruimtes en in de tussenlaag van verschillende materialen. Tijdens de controle werd een schedel van een krokodil aangetroffen. Na expertise beoordeling werd geconstateerd dat het om een schedel van een Melanosuchus Niger krokodil ging die voorkomt op de CITES lijst. De ontvanger van het pakket was niet in bezit van de nodige CITES certificaten. De schedel werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Strombus Gigas/Karkó

Tijdens een gezamenlijke actie met ketenpartners op zondag 23 juni, werd een controle uitgevoerd op een voertuig op de Kaminda di Lac. Tijdens deze controle werd geconstateerd dat de achterbak van het voertuig gevuld was met zeeslakken (Strombus Gigas/Karkó) vlees. De bestuurder verklaarde dat hij samen met een andere man vanuit Aves waren aangekomen met zeeslakken vlees en dat voornoemde man op dat moment zich nog niet ter plekke bevond. De bestuurder was niet in bezit van de nodige douaneaangiften en CITES certificaten. De bestuurder werd geïnformeerd dat hij in overtreding was van de wetgeving- en het CITES verdrag. De zeeslakken vlees werd in beslag genomen en later op de dag vernietigd. Bij het wegen van de zeeslakken vlees kwam deze uit tot een bruto gewicht van 1004 KG.

Dieren/planten CITES

In de CITES-overeenkomst staan regels om ongeveer 5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te beschermen. Het is een internationale overeenkomst waar de Europese Unie (EU) en ook nog 184 andere landen aan mee doen. Welke dieren en planten beschermd zijn en onder welke voorwaarden ze verhandeld mogen worden, staat vastgelegd in de CITES. Onder CITES vallen levende en dode dieren of planten en (afgeleide) producten hiervan. De regels gelden dus ook voor bijvoorbeeld de lege karko-schelp, maar ook dode koralen. Ook medicijnen en voedingssupplementen kunnen producten bevatten die onder de CITES-verordening vallen.

“Raadpleeg daarom wet- en regelgeving als u van plan bent een dier of plant te verkopen of aan te schaffen en ga niet over tot aankoop als de verkoper niet de vereiste documenten kan overleggen. Zo raakt u niet ongewild betrokken bij de illegale handel in dieren en planten”, raadt de douane aan.

Meer informatie over de handel in beschermde dieren en planten en het aanvragen van CITES-documenten vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl/onderwerpen/cites.

