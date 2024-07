Onderwijs Zevende editie Summer School Bonaire feestelijk afgesloten Redactie 24-07-2024 - 1 minuten leestijd

Deelnemers aan de Summerschool die dit jaar al weer voor de zevende keer gehouden. Foto: Summerschool Bonaire.

KRALENDIJK- Afgelopen vrijdag 19 juli vond de feestelijke afsluiting van de Summerschool plaats bij Eden Beach.

Waarnemend Gezaghebber Nolly Oleana sprak tijdens deze gelegenheid de kinderen toe en drukte hen op het hart, vooral ook in zichzelf te geloven. In totaal ontvingen 40 kinderen een certificaat.

Meer dan de helft van de deelnemende kinderen is recent op Bonaire aangekomen en zit in de Internationale Schakelklassen (ISK). Tijdens de Summerschool volgden zij een stoomcursus Nederlands. De overige kinderen, uit groep 7 en 8 van de basisschool, kregen dankzij de Summerschool een extra boost in de Nederlandse taal en diverse vaardigheden zoals samenwerken en interviewen.

Mogelijkheden

Oleana drukte de kinderen op het hart om gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden. “Ik weet nog dat ik zelf naar Nederland ging en moest wennen aan de andere intonatie daar. Wij spreken vier talen, maak daar gebruik van”, zei Oleana tegen de jeugdige deelnemers.

