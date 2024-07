Politiek & Bestuur MPB ziet hand van gedeputeerde Abraham in vertrek TCB-directeur Redactie 23-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Oppositiepartij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) ziet de hand van gedeputeerde Clark Abraham in het vertrek van directeur Miles Mercera van de Tourism Corporation Bonaire (TCB). Dat zegt de partij in op maandag uitgegeven verklaring.

“In de afgelopen jaren kon het TCB rekenen op een totaalbudget van iets meer dan 3 miljoen dollar per jaar. Voor 2024 is het TCB-budget met meer dan 1 miljoen dollar verlaagd tot 2 miljoen dollar, terwijl de personeelskosten in 2024 zijn gestegen”, aldus de MPB.

Volgens de blauwe partij zou Mercera verschillende keren hebben gewaarschuwd voor de ‘desastreuze gevolgen’ van de budgetverlaging. Ook stelt de MPB dat de TCB hierdoor verschillende contracten op heeft moeten zeggen.

Gedeputeerde Abraham ontkende, onder meer in gesprek met ABC Online Media, dat het budget van de TCB zou zijn gekort. “Er staat al jaren 2 miljoen voor de TCB op de begroting en voor 2024 is dat niet anders. Wel is het waar dat tijdelijk extra middelen, die in de nasleep van Corona, zijn komen te vervallen”.

Desinformatie

Abraham zegt in deze fase nog niet te willen praten over de vraag of het budget in de toekomst verhoogd zou moeten worden of niet. “Waar ik mij tegen verzet is de opzettelijke desinformatie en het stellen van zaken die niet kloppen. Ik praat op basis van cijfers en met de begroting over 2024 in mijn hand”, aldus Abraham.

