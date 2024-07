Nieuws van Bonaire Interview met Tirzah Richards: ‘Wacht niet tot alles perfect is voordat je voor jezelf begint’ Redactie 23-07-2024 - 7 minuten leestijd

Door Care Caribbean

De 26-jarige Tirzah Richards is zelfstandig ondernemer geworden, binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Tirzah komt uit Bonaire en is in 2021 afgestudeerd als orthopedagoog. Ze rondde haar master orthopedagogiek af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Tegenwoordig is ze vier dagen in loondienst en werkt ze één dag voor zichzelf, als onderzoeker en gedragswetenschapper. Dat ze in de toekomst teruggaat naar Bonaire staat vast:

“Ik help graag kinderen en jongeren op Bonaire, daar ligt mijn hart en passie.”

Rotterdam

Het is vrijdag, Tirzah’s freelance dag dus heeft ze tijd om te vertellen waar ze allemaal mee bezig is. Dat doet ze met veel enthousiasme. Bonaire zit in haar hart maar Rotterdam is haar tweede thuis geworden. “Ik woon al acht jaar in dezelfde woning met dezelfde huisgenoot uit Bonaire.” Ze woont middenin het centrum en had geluk want de woningnood was in 2016 nog niet zo hoog.

‘Bonaire zit in mijn hart maar Rotterdam is mijn tweede thuis’

Parttime ondernemen

Hoe bevalt het haar, vier dagen een vaste baan en die ene dag voor haar eigen onderneming? Eigenlijk wel goed en dat komt vooral door de flexibele instelling van haar werkgever. Soms moet ze inspringen op haar vrije dag, maar dan kan ze bijvoorbeeld de maandagmiddag vrij nemen. Direct fulltime freelancen vond ze een te grote stap: “Ik raakte in paniek bij die gedachte want je moet best veel regelen met de belastingdienst.”

‘Vanuit mijn onderneming bied ik verschillende zorgdiensten aan’

Richards Family & Child development counseling

In de zorg zijn al best veel freelancers die zich als zelfstandig ondernemer laten inhuren, legt Tirzah uit. Hoe zet zij zichzelf in de markt? “Mijn onderneming heet ‘Richards Family & Child development counseling’. Ik bied verschillende diensten aan: opvoedondersteuning aan ouders, begeleiding van en trainingen aan zorgprofessionals binnen de jeugdhulp en onderzoek.Een breed aanbod dus.”

‘Zelfstandig ondernemen in de GGZ werken is vrij normaal’

Winter

Na in 2022 een half jaar te zijn ingevallen als casemanager bij Expertise Centrum Onderwijs (EOZ) op Bonaire vond ze de lange koude winter in Nederland moeilijk. Ze werkte voor twee werkgevers, moest veel reizen en een van de banen was erg intensief. Haar kantoor zonder ramen hielp niet mee. “Ik kwam en ging in het donker, vrij deprimerend.”

Bij haar huidige werkgever ervaart ze minder stress en vrijheid. Het geeft haar de ruimte en energie om haar eigen onderneming op te bouwen.

Marketing

Wat doet ze aan marketing en PR? “Nog niet zoveel! Ik heb een Instagram-account voor de opvoedondersteuning, maar ik heb het te druk om het goed te onderhouden”, lacht Tirzah. Wel heeft ze inmiddels een logo laten ontwerpen en een fotoshoot gepland.

Papiaments

Er is best veel vraag naar haar diensten, ook vanuit Bonaire, merkt ze. “Het is een groot voordeel dat ik Papiaments spreek; cliënten vinden het prettig om in hun moedertaal te communiceren. Daarmee onderscheidt mijn bedrijf zich van andere aanbieders.”

Commitment

Wat is de belangrijkste reden dat ze voor zichzelf is begonnen? Een aantal praktische zaken zoals dat ze meer verdient als ondernemer, maar ook: “Het maakt mij scherper, professioneler. Het is een commitment aan mijzelf, een standaard die ik zet om de beste zorg en diensten te verlenen.”

Ze is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en wijst erop dat het heersende beeld dat naar voren komt op sociale media van de super flexibele freelancer in de zorg niet klopt. “Het is gewoon hard werken.”

Sociale media

Ze is sowieso kritisch over sociale media bij kinderen en vindt het initiatief van Nederlandse scholen om kinderen hun mobieltje in te laten leveren tijdens een schooldag heel goed. “Op je dertiende, veertiende jaar vorm jij jouw zelfbeeld, jouw identiteit. Dat moet je ervaren en exploreren zonder beïnvloed en afgeleid te worden door (ideaal) beelden van anderen.”

‘Mijn droom is om ooit een eigen praktijk te hebben’

Toekomst

Wat is haar toekomstdroom? Tirzah: “Een eigen praktijk opzetten. Maar stap voor stap. Ik vind het fijn dat mensen aan mij denken bij opvoedtips voor hun kinderen, maar ook voor het kennis overdragen aan zorgteams en professionals.

Ze vindt Bonaire wel veranderd; de toegenomen drukte onder meer door de instroom van Hollandse stagiairs. Maar ook de kansen die het eiland nu biedt aan young professionals zoals zij. “Bonaire is niet meer het eiland van 10 jaar geleden, ook in Bonaire zijn er nu doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden.”

‘Laat je niet leiden door angst’

Tips voor professionals in de zorg

Heeft ze tips aan jongeren die haar verhaal lezen en overwegen om ook de stap richting ondernemerschap te zetten? “Begin gewoon. Wacht niet tot alles perfect is want je kunt altijd groeien. Natuurlijk, een goede voorbereiding is belangrijk, maar laat je niet door angst leiden dat je zult falen.” zegt ze beslist.

Tips voor scholieren

Als tip voor studiekeuze noemt Tirzah: “Kijk goed naar de vakken binnen de studie. Bij orthopedagogiek kijk je vooral naar de omgevingsfactoren zoals het gezin, de school en de sociale omgeving van het kind en de wisselwerking daartussen. Als je daarvan houdt, net als ik, dan is dit de juiste studie.”

Tirzah is bereikbaar via LinkedIn en op Instagram onder Guide with Love.

72