Feria di Mucha bij Warehouse Supermarket op 28 juli

Warehouse Supermarket nodigt alle inwoners van Bonaire, en in het bijzonder families met kinderen, uit voor onze sprankelende Feria di Mucha op zaterdag 28 juli van 10:00 uur tot 14:00 uur. Dit evenement biedt een unieke kans voor jonge ondernemers om hun zelfgemaakte producten te verkopen en is een dag vol plezier en activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.

Wat kunt u verwachten?

Leuke spelletjes en activiteiten: Van knuffels en slime tot automatische autootjes en springkussens, er is voor ieder kind wat wils.

Van knuffels en slime tot automatische autootjes en springkussens, er is voor ieder kind wat wils. Kunst en ambachten: Kinderen verkopen hun zelfgemaakte producten zoals lipscrub, popcorn en kunstwerken.

Kinderen verkopen hun zelfgemaakte producten zoals lipscrub, popcorn en kunstwerken. Gezonde lekkernijen: Met de stempelkaart ontvangen kinderen fruit van Fresh Supplier Bonaire en een drankje van Rica Juice.

Met de stempelkaart ontvangen kinderen fruit van Fresh Supplier Bonaire en een drankje van Rica Juice. Prijzen en verrassingen: Koop een stempelkaart voor $2 en speel vier spelletjes waarbij iedereen gegarandeerd een prijs wint.

Locatie: Warehouse Supermarket Bonaire

De Feria di Mucha is de perfecte gelegenheid voor gezinnen om samen een leuke dag te beleven, te genieten van diverse activiteiten en onze jonge ondernemers te steunen. De toegang is gratis en alle opbrengsten van het evenement gaan naar de Isiah Foundation, die zich inzet voor kinderen en gezinnen in nood.

Kom en geniet van een dag vol plezier en steun onze jonge ondernemers!

Datum: 28 juli

Tijd: 10:00 uur tot 14:00 uur

