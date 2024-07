Nieuws van Bonaire Box jellyfish opnieuw gespot in de zee rondom Bonaire Redactie 23-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Natuurorganisatie STINAPA laat weten dat de gevaarlijke box jellyfish, Tamoya Ohboya, in het water rond Bonaire is gespot. Deze kwallen bewegen zich tijdens de warme maanden, van mei tot oktober, rond de nieuwe en volle maan in grote aantallen naar de kust. De steek van deze kwal kan misselijkheid, pijn en uitslag veroorzaken, symptomen die zonder behandeling 20 minuten tot een hele dag kunnen aanhouden.

De natuurorganisatie raadt aan goed op te letten met snorkelen en elk contact met deze kwallen te vermijden. Bij een steek zijn mogelijke behandelingen azijn, Sting-No-More en het aanbrengen van warmte, zoals heet water of warmtepacks. Als de symptomen aanhouden, is het raadzaam medische hulp te zoeken.

