Interview Shaëdra Baromeo: ‘Ik kan heel makkelijk een connectie met mensen maken’ Redactie 22-07-2024 - 1 minuten leestijd

Door CareCaribbean

De 43-jarige Shaëdra Baromeo komt van Curaçao en woont al 20 jaar met veel plezier op Bonaire. Ze houdt van het eiland, de kleurrijke cultuur en de bewoners.

In haar baan als projectcoördinator wijkontwikkeling bij Sentro Akseso Boneiru trekt ze regelmatig de bario in om te praten met de bewoners en waar nodig hulp aan te bieden. “Ik sta dichtbij de mensen en kan ze vanuit hun behoefte helpen.”

In deze leuke videoclip vertelt Shaëdra over zichzelf, haar opleidingen en waarom ze haar werk zo mooi en belangrijk vindt. Of zoals ze zelf zegt:

‘Werken bij Sentro Akseso is WOW en DUSHI!

