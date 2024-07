Politiek & Bestuur Eilandsraad Bonaire verspijkert bijna half miljoen aan reiskosten in zes maanden tijd Redactie 21-07-2024 - 1 minuten leestijd

De raadsleden, samen met collega’s uit St. Eustatius en Saba op bezoek in Ameland in juni van dit jaar. Foto: Michiel Schrier

KRALENDIJK- De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gaf in de eerste zes maanden van 2024 in totaal een bedrag uit van 463.644 dollar, ofwel zo’n 51.000 dollar per raadslid.

Uitgedrukt in kosten per maand, blijken de reiskosten neer te komen op ruim 8000 dollar per raadslid, per maand.

Dat blijkt uit een overzicht dat de eilandsraad op vrijdag naar de media stuurde. Daarbij wordt ook een overzicht gegeven van alle kosten die door de volksvertegenwoordigers werden gemaakt tussen juni 2023 en juli 2024.

Het bezoek aan het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in juni 2023 kostte 93.868. Voor het congres en werkbezoeken van juni 2024 gaf de eilandsraad daar zo’n 71.000 dollar meer aan uit, namelijk in totaal 164.882 dollar.

De BES top in Sint-Maarten oftewel, de Kumbre BES in januari 2024 kostte Bonaire 65.993 dollar aan reis- en verblijfskosten 15.440 dollar aan daggeldvergoedingen en 24.776 dollar aan zaalhuur en vergaderkosten.

Voor de politieke BES Top in Nederland, de werkconferentie waarin de herziening werd uit onderhandeld met Nederland en waarbij iedereen aanwezig diende te zijn, moest de eilandsraad in totaal nog eens ruim 125.388 neertellen.

Ondergeschikt belang

De eilandsraad merkt op dat de uitgaven, in het licht van het versterken van de banden en de samenwerking eigenlijk van ‘ondergeschikt belang’ zijn.

214