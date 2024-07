Luchtvaart & Reizen Computerstoring opgelost, kleine vertragingen vanaf luchthaven Schiphol Redakshon 20-07-2024 - 1 minuten leestijd

AMSTERDAM – De wereldwijde computerstoring van Crowdstrike die gisteren veel invloed had op het vliegverkeer rond Schiphol is opgelost. Toch lijkt de storing nog wel haar nasleep te hebben voor vluchten vanaf Amsterdam richting Bonaire. De KLM-vlucht vertrekt vandaag vanaf de normale vertrektijd. De TUI-vlucht OR397 lijkt vandaag nog wel nodig te hebben om de achterstand in te halen. Zij vertrekken voorlopig een uur later vanaf Schiphol.

De computerstoring zorgde voor veel problemen op Schiphol. Ook de (in)directe vluchten naar Bonaire hadden hier mee te maken. TUI-vlucht OR395 vertrok op vrijdag uiteindelijk vanaf 13.46 uur. De oorspronkelijke vertrektijd was 11.15 uur. Om 15.45 zou de vlucht oorspronkelijk arriveren op Bonaire. Dit gebeurde om 17.00 uur. Hierdoor was er een vertraging van 1 uur en 15 minuten.

KLM-vlucht KL767 had nog meer problemen. Deze vlucht stond gepland om 14.00 uur. Meerdere keren werd de vlucht uitgesteld. Uiteindelijk vertrok KLM om 18.07 richting Aruba. Na een korte stop, landde het vliegtuig om 23.04 uur op Flamingo International Airport. Dat was drie uur en vijf minuten later dan was gepland.

Problemen deels opgelost

KL765 van Amsterdam naar Aruba vandaag lijkt geen last meer te hebben van de vertraging. De vertrektijd is om 14.00 uur. TUI-vlucht OR397 zou vandaag om 12.35 uur vertrekken. Zij lijken de achterstand die op vrijdag werd opgelopen nog niet ingehaald te hebben. De vlucht heeft voorlopig een uur vertraging. De vertrektijd is 13.30 uur.

