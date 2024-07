Luchtvaart & Reizen Wereldwijde computerstoring treft ook vluchten richting Bonaire Hans Hofstra 19-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: ABC Online Media

AMSTERDAM – Een wereldwijde computerstoring heeft ook het vluchtverkeer richting Bonaire geraakt. Op dit moment wordt er in Amsterdam bij TUI-vlucht OR395 handmatig ingecheckt. De verwachting is dat de vlucht later gaat vertrekken. Onbekend is nog hoe lang de vertraging gaat zijn.

Update 12.00 Nederlandse tijd

TUI-vlucht OR395 van Amsterdam naar Bonaire die gepland stond om 11.15 uur, staat volgens Flightradar24 nu gepland om 13.15 uur. De vlucht KL767 van Amsterdam richting Aruba om 14.00 uur lijkt vooralsnog geen vertraging te hebben.

Update 10.00 Nederlandse tijd

Woordvoerder van TUI laat aan ABC Online Media weten: ,,Een wereldwijde IT-storing die Windows computers en servers treft, beïnvloedt het algemene serviceniveau van TUI vandaag. Deze storing geldt ook voor systemen van partners, zoals het geautomatiseerde incheckproces op luchthavens. TUI en haar partners zijn op de hoogte van de situatie en werken er hard aan om problemen die hierdoor ontstaan, op te lossen. In de tussentijd kunnen de meeste van onze processen handmatig worden afgehandeld. Als je vandaag met TUI op reis gaat, vragen wij om je geduld en begrip. Plan vooruit, houd rekening met langere wachttijden en controleer regelmatig de TUI App. Informeer je ook over de huidige situatie op jouw specifieke luchthaven, want de lokale situatie kan verschillen.

Om 14.00 uur Nederlandse tijd gaat ook de vlucht KL767 van Amsterdam naar Aruba en later naar Bonaire. Voorlopig is er nog geen vertraging gemeld op deze vlucht.

Later meer

