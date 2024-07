Onderwijs Schooltransport voor schooljaar 2024-2025 Redakshon 19-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Openbaar Lichaam Bonaire

KRALENDIJK – Ouders en voogden die geen eigen vervoer hebben om hun kinderen naar school te brengen, kunnen nu schooltransport aanvragen voor het schooljaar 2024-2025.

Het transport is beschikbaar voor leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, en mbo-studenten. Aanmelden kan via www.bonairegov.com/inwoners/schooltransport. Voor vragen kunt u een whatsApp sturen naar 790 95 95.

Leerlingen worden op een vast tijdstip en op een afgesproken locatie opgehaald en afgezet, niet thuis. De bijdrage voor het schooltransport varieert per route en aantal kinderen.

Ouders betalen een eenmalige bijdrage, waarmee hun kinderen het hele schooljaar gebruik kunnen maken van het transport. Na betaling ontvangen zij een buskaart die bij elke rit aan de chauffeur getoond moet worden.

