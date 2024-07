Algemeen Eerste gezamenlijke werkbezoek Douane en Belastingdienst Caribisch Nederland Redakshon 19-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: RCN

KRALENDIJK – Voor het eerst in de historie van Douane Caribisch Nederland bezocht de leiding van de Douane en Belastingdienst samen twee van de drie eilanden. Dit gezamenlijke werkbezoek had als doel inzicht te krijgen in de uitdagingen en werkcontext van Douane Caribisch Nederland.

Van 30 juni tot 5 juli bezochten Arno Kooij (directeur Handhavingsbeleid), Mechteld Fletcher (directeur Finance en Control), Nichalin Martina (algemeen directeur Particulieren van de Belastingdienst) en Claudia Toet (directeur Belastingen en Douane Caribisch Nederland) twee eilanden van Caribisch Nederland (CN) Bonaire en Sint-Eustatius. Saba kon helaas niet bezocht worden in verband met orkaan Beryl.

Tijdens hun bezoek spraken zij met gezaghebbers en ketenpartners zoals de Koninklijke Marechaussee en Korps Politie Caribisch Nederland. Ze bespraken onder andere de toegenomen vervoers- en goederenstromen sinds 2010 en de uitdagingen rondom wapens en drugs. Met de verzamelde inzichten zullen de komende maanden stappen worden gezet om kennis te delen en handhavingsplannen te versterken. Quick wins worden als eerste opgepakt.

Samenwerking

Nichalin Martina benadrukt het belang van samenwerking: “If you want to go far go together.” Mechteld Fletcher zegt met trots terug te kijken op het gezamenlijke werkbezoek.

