Luchtvaartautoriteit Sint-Maarten moet binnen maand beslissen over vergunning Z Air 17-07-2024

Archieffoto - Z Air op Bonaire Airport

PHILIPSBURG- De luchtvaartautoriteit van Sint-Maarten moet van de rechter binnen de periode van één maand een beslissing nemen over de aanvraag van Z Air om vluchten naar Sint-Maarten uit te mogen voeren en ook om vanaf Sint-Maarten door te vliegen naar de regio.

Dat is de uitkomst van een procedure die de luchtvaartmaatschappij had aangespannen tegen de Sint-Maarten Civil Aviation Authority(SMCAA), nu die aanvraag er al een jaar ligt. Kern van het dispuut is het feit dat Z Air vliegt met vliegtuigen die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd en de SMCAA zegt geen duidelijkheid te hebben wie nu feitelijk toezicht houdt op de vliegtuigen. Een opstelling die niet wordt gedeeld door de Curaçao Civil Aviation Authority of door de Arubaanse luchtvaartautoriteit.

Bij de behandeling van de zaak wees Z Air op het bestaan van een multilateraal protocol tussen de eilanden en Nederland dat regelt dat de landen en eilanden elkaars luchtvaartmaatschappijen met een minimum van eisen toe zal laten.

Geen uitsluitsel

De rechter wilde in zijn uitspraak niet zover gaan CMCAA op te leggen de vergunning af te geven, maar heeft nu wel een tijdslimiet gebonden aan het nemen van een beslissing op de aanvraag van Z Air.

Ondertussen weigert de regering van Curaçao extra landingsrechten toe te kennen aan het Sint-Maartense Winair, zolang de kwestie niet is opgelost. “Een kwestie van reprociteit”, liet verkeersminister Charles Cooper daarover weten.

