Overheid Consultatie postcodes Caribisch Nederland gestart Redakshon 16-07-2024 - 1 minuten leestijd

Beschilderde brievenbus op Bonaire | Foto ABC Online Media

DEN HAAG – De overheid is gestart met een internetconsultatie voor het invoeren van een postcodesysteem in Caribisch Nederland. Momenteel zijn er geen postcodes in Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, wat leidt tot problemen met postbezorging en beperkte toegang tot online diensten. Het voorstel omvat een reeks postcodes van 0000AA tot 0999ZZ en staat open voor reacties van het publiek tot en met 26 augustus.

Het plan om postcodes in te voeren is gebaseerd op een adviesrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het systeem is bedoeld om postbezorging te verbeteren en e-commerce mogelijk te maken. De postcodes zullen herkenbaar zijn voor elk eiland en flexibel genoeg zijn om toekomstige groei aan te kunnen.

Het voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de openbare lichamen van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, uitvoeringsorganisaties, bedrijven, FXDC, PostNL en het ministerie van Economische Zaken (EZ). Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken en te reageren via de internetconsultatie op Overheid.nl, in het Nederlands, Engels of Papiamentu.

