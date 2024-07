Gezondheidszorg Computersysteem Apotheek Bonaire enkele uren plat op maandag Redakshon 16-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Maandag lag het geautomatiseerde systeem bij Fundashon Mariadal enkele uren plat, waardoor de apotheek de klanten niet kon helpen.

Toen het systeem na enige tijd weer in de lucht was, konden klanten die zich na dit tijdstip meldden bij de apotheek wel normaal geholpen worden.

Mariadal zegt dat zij klanten die een afspraak hebben gemist gaat benaderen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Excuses

Een woordvoerder van Mariadal verontschuldigt zich in een pers verklaring voor het ongemak dat de werkonderbreking in sommige gevallen zal hebben veroorzaakt. “Wij danken u voor uw begrip en geduld”, aldus de apotheek in een persverklaring.

