Saba Onderwijsinspectie ontevreden over Sacred Heart School Saba Redactie 15-07-2024

Volgens de onderwijsinspectie is er veel loos op de school waar zo’n 150 leerling onderwijs volgen. Foto: OLS

THE BOTTOM- Op 11 en 12 april 2024 voerde de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uit bij de Sacred Heart School na signalen over zorgen omtrent de financiële situatie, veiligheid en onderwijskwaliteit. De conclusie van het onderzoek is zorgwekkend: de onderwijskwaliteit van de school wordt als onvoldoende beoordeeld.

De inspectie bekritiseert de school op meerdere punten, waaronder de visie en doelen, uitvoering en kwaliteitscultuur, en de zorg voor leerlingen. De school biedt onvoldoende effectieve ondersteuning aan leerlingen, wat leidt tot leerachterstanden. Daarnaast ontbreekt het aan lessen in Nederlands en Engels, waardoor taalachterstanden ontstaan.

Ook de veiligheid op school schiet tekort; het veiligheidsbeleid moet worden geactualiseerd en een coördinator en aanspreekpunt voor pestgevallen moeten worden aangesteld. De onderwijstijd is niet voldoende en wordt niet effectief benut, en het klassenmanagement is inconsistent.

Verder voldoet de schoolgids niet aan de wettelijke vereisten en moet de school zich houden aan de vastgestelde vakantieperiodes.

Verbeteringen

De school moet volgens de Inspectie dringend werken aan een verbeterde onderwijskwaliteit, meer onderwijstijd, een veilige leeromgeving en een heldere visie op goed onderwijs. De schoolleiding, het bestuur en de leraren worden door de inspectie opgeroepen om gezamenlijk de nodige verbeteringen door te voeren.

