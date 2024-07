Evenementen Bonaire scoort in filmfonds selectie Redactie 15-07-2024 - 1 minuten leestijd

Bonaire heeft een plek bemachtigd in de selectie van de eerste ronde van Studio Caribe, een initiatief van het Filmfonds. In totaal zijn twaalf projecten gekozen uit bijna zestig aanvragen, waaronder filmmakers van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dit werd bekendgemaakt door het Filmfonds, dat in april Studio Caribe lanceerde om talentvolle filmmakers van de Caribische eilanden te ondersteunen.

Uit Bonaire werd gekozen voor The Clubhouse (korte fictie) door producent David Martinus met zijn script over een geheim clubhuis van een vriendengroep die erachter komen dat een projectontwikkelaar wil bouwen op “hun” terrein.

De geselecteerde makers krijgen niet alleen een ontwikkelingsbijdrage, maar ook coaching en training om hun filmplannen verder uit te werken. In september volgen workshops die hen helpen bij het ontwikkelen van scripts voor korte ficties, documentaires, animaties of experimentele films.

Monique Ruinen van het Filmfonds denkt dat het rijke en diverse aanbod van aanvragen en de bijdrage van deze regeling positief zullen bijdragen aan de Caribische filmindustrie.

