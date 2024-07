Sport & Vrije tijd Argentinië wint van Colombia en pakt Copa América Redactie 15-07-2024 - 1 minuten leestijd

MIAMI – Argentinië heeft zondag voor de zestiende keer in de geschiedenis de Copa América gewonnen door Colombia te verslaan. Lionel Messi, die geblesseerd uitviel, zag vanaf de bank hoe Lautaro Martínez het winnende doelpunt maakte. De wedstrijd eindigde in een 1-0 overwinning.

Het enerverende duel vond plaats in het Hard Rock Stadium in Miami, Verenigde Staten. De wedstrijd werd met een uur en vijftien minuten pas gestart vanwege de onrust buiten het stadion. Duizenden mensen zonder kaartjes probeerden toegang te krijgen tot het stadion. Toen sommige supporters erin slaagden om binnen te komen, besloot de organisatie de wedstrijd uit te stellen. Naar schatting hebben meer dan zevenduizend mensen zonder geldig entreebewijs de finale in het stadion bijgewoond.

Wedstrijd laat beslist

In de verlenging besliste Martínez het spannende duel door een pass van Giovani Lo Celso om te zetten in een doelpunt. Hiermee behaalde Argentinië naast de gewonnen wereldtitel in 2022, zijn zestiende Copa América-titel. Het team van bondscoach Lionel Scaloni heeft nu het record in handen, met één titel meer dan Uruguay.

Bekijk hier meer sportnieuws

7