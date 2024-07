Politiek & Bestuur Gedeputeerde Abraham ontkent korting op toerismebudget Bonaire Redactie 14-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Gedeputeerde Clark Abraham van Economie & Toerisme ontkent dat de Tourism Corporation Bonaire (TCB) is gekort als het gaat om haar budget voor het jaar 2024.

TCB-directeur Miles Mercera had tijdens een bijeenkomst met de stakeholders uit de toeristische sector aangegeven dat de TCB in maart van dit jaar opeens geconfronteerd zou zijn met een forse korting op het budget. Dit zou tot gevolg hebben dat er minder geld beschikbaar is voor het doen van marketing. Ook kan de TCB niet langer gebruik maken van bepaalde tools, waaronder degene die informatie verstrekt over toekomstige boekingen.

Volgens Clark geeft de TCB hiermee een verkeerde voorstelling van zaken. “Wat de TCB stelt is onjuist. De TCB heeft al een aantal jaren precies hetzelfde budget en daar is niet in gekort”. Abraham stelt dat het wel klopt dat er minder geld beschikbaar is, maar dat komt door het aflopen van tijdelijk extra budget in het kader van het zogenaamde Tourism Recovery Plan, dat na de Covid-19 Pandemie beschikbaar was gesteld.

