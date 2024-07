Vacatures Bonaire Vacancy Pool / Garden Worker Melanie Zandwijk 12 juli 2024

Voor onze 5 Boutique Bonaire Unique Resorts zijn wij op zoek naar een Zwembad/Tuinmedewerker (min. 24 uur per week). Wij zijn een klein team dat samenwerking, creativiteit en een gezellige werkomgeving hoog in het vaandel heeft staan.

Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van onze zwembaden en tuinen. Je werkt nauw samen met je collega’s om ervoor te zorgen dat het terrein goed wordt onderhouden en helpt ons de beste gastervaring te bieden. Interesse? Stuur dan binnen 2 weken je CV en motivatie naar info@boutiquebonaire.com

For our 5 Boutique Bonaire Unique Resorts we are looking for a Pool / Garden Worker (min. 24 hours per week). We are a small team that values collaboration, creativity, and a cozy working environment.

You will be responsible for the daily maintenance of our pools and gardens. You will work closely with your colleagues to make sure the property grounds are well taken care of and help us deliver the best guest experience. Interested? Send your resume and motivation within 2 week to info@boutiquebonaire.com

