Sint Eustatius Politieke crisis op St. Eustatius: Commissaris Arlene Spanner-Schmidt verliest steun eilandsraad Redactie 12-07-2024 - 2 minuten leestijd

Hoewel Spanner-Schmidt, hier te zien tijdens de vergadering van de eilandsraad, niet veel zei toonde zij zich behoorlijk aangeslagen.

ORANJESTAD – Een motie van ‘intrekking van steun’, ingediend door PLP-raadslid Rechelline Leerdam en aangenomen met twee stemmen voor en één tegen, heeft op donderdag geleid tot het ontslag van gedeputeerde Arlene Spanner-Schmith.

Tijdens de eilandsraadvergadering gaven alle vier aanwezige leden hun mening over de motie van wantrouwen, die blijkbaar nadrukkelijk niet zo mocht worden genoemd. Raadslid Clyde van Putten (PLP) steunde de motie, vanwege een beweerd gebrek aan tastbare resultaten bij het bestuurscollege en door het feit dat Spanner-Smith diverse keren het eiland had verlaten, zonder dit aan de Raad te melden.

Raadslid Glenn Schmidt (eveneens PLP) toonde zich echter buitengewoon ongelukkig met de motie van wantrouwen en drong er bij zijn collega-raadsleden op aan te trachten er samen met Spanner-Schmidt uit te komen. Het enige aanwezige raadslid van de oppositie, Raquel Spanner-Carty (DP) liet weten de hele situatie te betreuren en verliet de zaal vóór de stemming. “Ik heb niet voor uw aanstelling gestemd, maar ik zal evenmin stemmen voor uw ontslag”, zei Spanner-Carty in richting van de geplaagde gedeputeerde.

De conform artikel 31 van de WOLBES geheime stemming resulteerde in twee stemmen voor en één tegen, waardoor de motie werd aangenomen. In een interview met ABC Online Media op donderdagavond zegt Leerdam uit dat ontevredenheid over het functioneren van het bestuurscollege de aanleiding is voor de intrekking van de steun. “Een heleboel zaken waarvoor wij campagne hebben gevoerd bij de verkiezingen van de eilandsraad komen niet uit de verf en dat moet duidelijk beter”, aldus Leerdam.

Onduidelijk

Het blijft ondertussen onduidelijk waarom de ontevredenheid bij de PLP over het door haarzelf aangestelde bestuurscollege wel consequenties heeft voor Spanner-Smith, maar niet van collega-gedeputeerde Reuben Merkman.

