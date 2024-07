Sport & Vrije tijd Stadion Kralendijk tijdelijk dicht voor werk aan atletiekbaan Redactie 11-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het stadion in Playa is van 15 juli 2024 tot en met 1 augustus 2024 dicht door bouwwerkzaamheden aan de atletiekbaan. INDEBON vraagt aan alle sportorganisaties en atleten die gebruik maken van het stadion om rekening te houden met de tijdelijke sluiting.

Tijdens de bouw is het stadion met het oog op de veiligheid gesloten. Sportorganisaties of atleten die van een andere sportfaciliteit gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met INDEBON, telefoon 715-5318 of een mail sturen naar indebon@bonairegov.com.

