Natuur Grote hamerhaai gesignaleerd bij duiksite Red Slave op Bonaire Hans Hofstra 10-07-2024 - 3 minuten leestijd

Een grote hamerhaai bij Red Slave op Bonaire. Foto: Alev Ozten Low

KRALENDIJK – Oplettende duikers hebben op maandag een hamerhaai bij duiksite Red Slave gesignaleerd. De haai ter grootte van ongeveer 2,5 meter (8ft) wordt niet vaak gezien. Voor duikster Alev Ozten Low werd het een prachtige dag met een ervaring die zij niet snel zal vergeten.

In de wateren van Bonaire worden nog steeds prachtige wezens ontdekt. Zo kwam STINAPA-vrijwilligster Nicolette Love afgelopen maand een brydevinvis tegen. Deze week was onderwaterfotografe Alev Ozten Low de gelukkige die oog in oog kwam met een indrukwekkend onderwaterwezen. Een hamerhaai werd gezien op een diepte van ongeveer 23 meter (77ft) bij Red Slave. Vanuit het blauwe water zwom het exemplaar naar het rif, waarna het richting het zuiden zwom. Verschillende duikers zagen de hamerhaai voorbij komen.

Toeval

Alev Ozten Low en haar echtgenoot zijn fervent duikers. Van veel onderwaterwezens rond Bonaire hebben zij al prachtige foto’s of video’s gemaakt. De hamerhaai op maandag was voor hen een mooie verrassing. ,,Het maakte mijn dag. Of eigenlijk maakte het mijn week”, liet de gelukkige Ozten Low aan de redactie van Bonaire.nu weten. ,,Ik was met mijn echtgenoot aan het duiken. Wij maken onderwaterfoto’s en zoeken dan tussen het koraal naar bijzondere wezens. Het was heel toevallig dat we richting het blauwe water keken en het grote exemplaar op ons af zagen komen. Het was ook meteen duidelijk wat we zagen. Een hamerhaai is makkelijk te herkennen. Ik bedacht me geen moment en drukte meteen de knop ‘record’ op mijn camera in”.

Grote Hamerhaai

Er zijn verschillende types Hamerhaaien. Ozten Low en haar echtgenoot kwamen in contact gekomen met de ‘Sphyma mokarran’ oftewel de grote hamerhaai. Het is de grootste type hamerhaai die bestaat. De maximale lengte is ongeveer zes meter. De haai is makkelijk te herkennen, doordat hij een brede kop heeft met een soort van brede en rechte hamer. Aan de buitenkant van deze hamer zitten zijn ogen.



De hamerhaai is een bedreigde diersoort. Toch worden er nog steeds vele exemplaren uit de oceaan gevist. In landen zoals Italië, Brazilië, Uruguay, Taiwan, China, Portugal of Spanje staat haaienvlees op de menukaart. In China is men ook geïnteresseerd in de vinnen. Hier maakt men haaienvinnensoep van. Naar schatting worden er jaarlijks 100 miljoen haaien gedood. Indonesië, India, Spanje, Mexico en de Verenigde Staten zijn de landen die het meeste jagen op de haai.

Geen angst

Haaien worden vaak onterecht gezien als een gevaarlijk beest. Met zijn indrukwekkende lengte en tanden, kan een haai er inderdaad imposant eruit zien. Ozten Low en haar echtgenoot kenden geen angst: ,,De haai kwam aanzwemmen vanuit het blauw. Het zicht was goed. Uiteindelijk naderde de haai ons ongeveer op een afstand van drie meter. Hier maakte het een scherpe bocht en zwom het snel weg. Of ik bang was? Nee, geen moment. We waren ook niet aan het jagen op koraalduivels. Hierdoor zag ik mezelf ook niet als prooi voor de haai. Ik voelde me eigenlijk heel gelukkig dat ik hem mocht zien”, aldus Ozten Low.

De haai maakte een bocht naar rechts en zwom verder. Nog één keer ving Ozten Low een glimp op van de staart. Daarna vertrok de haai richting het zuiden van het eiland.

