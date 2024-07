Evenementen Gemeenschap centraal bij klimaatdiscussie Terramar Museum Redactie 10-07-2024 - 2 minuten leestijd

Fotocredit: Terramar Museum Bonaire

KRALENDIJK – Drie professionals gaan op 19 juli tijdens het News Café in het Terramar Museum in gesprek over de rol van de gemeenschap in het aanpakken van klimaatverandering. Judith Brekelmans leidt de discussie, die in het Papiaments wordt gevoerd.

De panelleden zijn Judmar Emerenciana, Deya Mensche en Harlton (Onnie) Emerenciana. Onnie, een boer die groenten verbouwt op zijn kunuku, is maatschappelijk betrokken en heeft meerdere functies vervuld in onderwijs en vorming. Hij ondersteunde scholen met het bouwen van kassen en is erkend als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijdrage aan de Bonairiaanse gemeenschap.

Judmar Emerenciana, een graffiti artiest en grafisch ontwerper, maakte een muurschildering om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire. Samen met Onnie is hij betrokken bij een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat, ondersteund door Greenpeace Nederland, waarin ze stellen dat hun mensenrechten worden geschonden door onvoldoende bescherming tegen klimaatverandering.

Deya Mensche is een media consultant en freelance journalist met meer dan tien jaar ervaring in het schrijven voor diverse lokale en internationale tijdschriften en publicaties. Ze heeft een diepe betrokkenheid bij de ecologische en sociaal-economische uitdagingen op Bonaire.

Oplossingen

Tijdens het evenement zullen de nieuwste initiatieven worden besproken en wordt onderzocht of ideeën kunnen worden omgezet in acties om de impact van klimaatverandering te beperken. Het publiek krijgt ook de kans om deel te nemen aan de discussie en bij te dragen aan mogelijke oplossingen.

Het evenement, dat gratis toegankelijk is, vindt plaats van 18:00 tot 20:00 uur en maakt deel uit van het ‘Bou di Awa’ programma van het Wereld Natuur Fonds en het Terramar Museum.

