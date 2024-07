Onderwijs Examenresultaten SGB: Verbetering bij vwo, lichte daling overall Redactie 10-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Scholengemeenschap Bonaire heeft de examenresultaten voor het schooljaar 2023-2024 bekendgemaakt. De cijfers laten een gemengd beeld zien met enkele opvallende prestaties en een paar uitdagingen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Voor het vmbo-basis programma slaagde 80% van de studenten, wat een daling is vergeleken met 95% in het schooljaar 2022-2023. Het vmbo-kader programma handhaafde zijn hoge slaagpercentage van 98%, gelijk aan vorig jaar.

De mavo-studenten behaalden een slaagpercentage van 84%, een lichte daling vergeleken met de 87% van vorig jaar. Havo-studenten behaalden een slagingspercentage van 71%, gelijk aan vorig jaar. De vwo-studenten zagen een aanzienlijke verbetering, met 87% geslaagd in 2023-2024 ten opzichte van 73% in 2022-2023.

In totaal slaagden 180 van de 215 studenten, wat resulteert in een algemeen slaagpercentage van 84% voor het schooljaar 2023-2024. Dit is een lichte daling tegenover de 86% van het voorgaande jaar.

