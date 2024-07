Kunst, Cultuur en muziek Cultuuragenda 2024-2028 voor Bonaire ondertekend Redactie 10-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Ministerie van Cultuur, wetenschap en onderwijs.

DEN HAAG – Deze week ondertekenden gedeputeerde Nina den Heyer namens Bonaire en directeur-generaal Cultuur en Media Barbera Wolfensberger namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de cultuuragenda 2024-2028 voor Bonaire.

Op 24 juni ondertekenden gedeputeerden Reuben Merkman voor Sint Eustatius en Eviton Heyliger voor Saba, samen met plaatsvervangend directeur-generaal, de cultuuragenda’s voor hun respectieve eilanden. Hiermee zijn er duidelijke prioriteiten en ambities vastgesteld om de culturele infrastructuur van de eilanden de komende jaren te versterken.

De openbare lichamen van de eilanden hebben een breed takenpakket, van afvalverwerking tot zorgvoorzieningen, en beperkte menskracht. Daarom is de versterking van de cultuurafdelingen een van de afspraken in de nieuwe agenda’s. Deze versterking is noodzakelijk om te kunnen investeren in cultuur. De focus ligt voorlopig op specifieke punten, afhankelijk van de behoeften van elk eiland. Op Sint-Eustatius zal erfgoed worden ingezet bij ruimtelijke opgaven en jongerenparticipatie. Saba richt zich op het versterken van cultuureducatie. Voor Bonaire is de vernieuwing van de bibliotheek een belangrijk speerpunt, naast een verkenning naar de mediavoorziening.

Deze cultuuragenda’s komen voort uit cultuurconvenanten die werden opgesteld na het werkbezoek van staatssecretaris Gunay Uslu in januari 2023 aan de eilanden.

