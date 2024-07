Evenementen Steun Animal Shelter Bonaire tijdens exclusief Charity Diner Redactie 09-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op 16 augustus 2024 organiseert Animal Shelter Bonaire een exclusieve benefietavond bij Red Palm Village in de vorm van een diner.

Het diner wordt geserveerd in het sfeervolle restaurant Lekker Thuis bij Red Palm en bestaat uit een 4-gangen menu bereid door Klub di koki di Boneiru, vergezeld van een selectie wijnen.

Tickets zijn verkrijgbaar voor $175,- per persoon. Door deel te nemen aan deze culinaire ervaring, steun je direct Animal Shelter Bonaire in hun toewijding aan dieren in nood.

