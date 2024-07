Natuur Schildpaddenseizoen 2024: 36 Nesten op Bonaire en Klein Bonaire Redactie 09-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het schildpaddenseizoen op Bonaire is goed op gang gekomen met de vondst van een tiende nest op Bonaire, en nog eens 26 nesten op Klein Bonaire brengen het totaal voor dit seizoen al op 36. Alle nesten zijn gelegd door hawksbill and loggerhead turtles

Het eerste nest van het seizoen 2024 is afgelopen week uitgekomen op Klein Bonaire. In totaal hebben 90 gezonde schildpadjes het nest verlaten. Dit specifieke nest werd gelegd door een hawksbill schildpad en is direct geadopteerd.

