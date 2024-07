Politie & Justitie Gedetineerden Bonaire krijgen ‘peeskamertje’ Redactie 09-07-2024 - 1 minuten leestijd

De nieuwe kamer voor gedetineerden en hun speciale bezoekers. Foto: JICN

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) introduceert vanaf 8 juli 2024 een nieuwe regeling voor gedetineerden, wat enigszins diplomatiek wordt aangeduid met Relatie bevorderend Bezoek (RBB).

De regeling, die sinds 2015 in normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen bestaat, biedt gedetineerden de kans om ‘ongestoord en persoonlijk’ contact te hebben met hun bezoekers. Dit draagt bij aan hun re-integratie in de samenleving.

Gedetineerden mogen het persoonlijke bezoek zonder toezicht éénmaal per maand ontvangen. “Dit bezoek helpt bij het behouden en versterken van banden met familie en partners, wat essentieel is voor de terugkeer van de gedetineerde in de samenleving”, zegt het JICN.

Voorwaarden

Overigens zijn er wel voorwaarden verbonden aan het bijzondere bezoek. Zo moet de gedetineerde gedurende zes aaneengesloten maanden in een normaal beveiligde inrichting hebben verbleven, moet het bezoek bijdragen aan de re-integratie van de gedetineerde en belangen van opsporing en vervolging mogen niet in gevaar komen.

Gunst

JICN wijst er nog op dat het ‘Relatie bevorderend bezoek’ geen automatisch recht voor gedetineerden is, maar een gunst die kan worden verleend door de directeur van de inrichting.

“Er moet een verzoek worden ingediend, en er wordt streng gekeken naar de band tussen de gedetineerde en de bezoeker. De directeur kan RBB weigeren op gronden van veiligheid of orde binnen de inrichting”, aldus de woordvoerder van JICN.