Sport & Vrije tijd Geen medaille voor Bonairiaanse windsurfers in Gran Canaria Hans Hofstra 08-07-2024 - 5 minuten leestijd

Bobbi-Lynn de jong sprint over het touw heen op het onderdeel Slalom X. Foto: PWA / Joe Carter

POZO IZQUIERDO – De windsurfers Taty Frans, Amado Vrieswijk en Bobbi-Lynn de Jong hebben geen medaille mee naar huis kunnen nemen namens Bonaire. In het Spaanse Pozo Izquierdo werd Frans achtste op het nieuwe fin-onderdeel Slalom X. Vrieswijk en de nog maar 14-jarige Bobbi-Lynn de Jong werden tiende.

Vooral Taty Frans liet op dag één zien dat hij met vlagen bij de beste finslalom surfers van de wereld behoort. In de eerste heat van de dag werd hij tweede. Helaas kon de Bonairiaanse Frans geen goed vervolg geven aan zijn toernooi. Met een elfde plek in de eerste elimination stelde hij teleur. Ook zijn tweede elimination zal Frans snel willen vergeten. Hierin werd hij zestiende. Toch liet de altijd optimistische Frans veerkracht zien. Zo noteerde hij een achtste, zesde, vierde en zevende plek.

Op zaterdag ging het moeizamer bij Frans. Met een 15de en 23ste plek zakte hij een plekje op de ranglijst. Op zondag werd hij nog één keer achtste, wat ervoor zorgde dat hij in het algemeen klassement ook achtste werd.

Taty Frans toont veerkracht en komt sterk terug in het toernooi. Foto: PWA / Joe Carter

Nieuw onderdeel Slalom X

De windsurfers kunnen bij de Professional Windsurfers Association meedoen aan de wave, freestyle, slalom en nu dus ook slalom X. In Gran Canaria werden de onderdelen Wave en Slalom X georganiseerd. In Pozo Izquierdo zeilden de windsurfers voor het eerst op het onderdeel Slalom X. In het parcours was op vrijdag een zogenaamde jump en chicane gemaakt. Bij de jump moesten de deelnemers over een soort touw op het water springen. Dit zorgde voor spectaculaire beelden, maar ook crashes. De chicane was een kort stuk, waarbij de windsurfers voor de wind moesten varen. Hierbij moesten zij vaak één of twee keer kort gijpen. Het onderdeel Slalom X moet de sport fin windsurfen meer spectaculair gaan maken voor publiek en deelnemers. Het nieuwe parcours bij het onderdeel Slalom X. Bij de jump gingen verschillende windsurfers de fout in. Dit zorgde voor vele crashes.

Vrieswijk lukt het niet

Vorig jaar werd Amado Vrieswijk nog tweede op het Wereldkampioenschap slalom. Dit deed hij op de foil. Afgelopen week kende Vrieswijk meer problemen op de fin. Via eigen social media liet de windsurfer al weten niet 100% fit aan de start te staan. Hij zou griep hebben gehad. Dit bleek. Een vliegende start (vijfde plaats), beloofde veel goeds. Helaas vielen de resultaten hierna tegen. Op zaterdag liet Vrieswijk wel zien wat hij kon. In een spannende wedstrijd finishte hij nipt achter de uiteindelijke winnaar Pierre Mortefon. Vrieswijk kwam uiteindelijk niet verder dan een tiende plek in het algemeen klassement.

Amado Vrieswijk in actie tijdens de PWA in Gran Canaria. Foto: PWA / Joe Carter

Bobbi-Lynn de Jong doet mee bij volwassenen

Eerder dit jaar won Bobbi-Lynn de jong al twee toernooien bij de jeugd. Op Aruba en Bonaire was de nog maar 14-jarige de Jong de beste. In Gran Canaria deed de junior voor het eerst mee bij de dames. De Jong begon uitstekend. Door fouten van de tegenstanders, pakte zij in de eerste race een vijfde plek. De harde wind en hoge golven, bleken uitdagend te zijn. De ervaring die de Jong hier heeft gekregen, zal haar uiteindelijk helpen om komende jaren bij de top van de wereld te komen. Uiteindelijk werd de jonge windsurfster tiende in het algemeen klassement. Bobbi-Lynn de Jong werd in haar eerste race bij de senioren knap vijfde. Foto: PWA / Joe Carter

Bekijk hier meer sportnieuws