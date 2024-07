Onderwijs Vijf dames behalen masterdiploma in taal Redactie 07-07-2024 - 0 minuten leestijd

Foto facebook

KRALENDIJK – Vijf inwoners van Bonaire hebben onlangs hun masterdiploma behaald aan de Universiteit van Curaçao, Dr. Moises Da Costa Gomez. De afgestudeerden voltooiden hun studies online aan de Faculty of Arts, Master of Education.

De nieuwe taalmeesters zijn Mazarella Jansen, die afstudeerde in Papiaments, Regine Koeijers in Engels, Lucretia Leming en Haidy Ligeon in Nederlands, en Shaitsy Ignatius-Silvania in Spaans. De officiële diploma-uitreiking vond plaats op 5 juli 2024 aan de universiteit op Curaçao.