Sport & Vrije tijd EK voetbal glorie voor Oranje brengt feest op Bonaire Hans Hofstra 07-07-2024 - 3 minuten leestijd

Foto: Instagram Isabelle Vroon

KRALENDIJK – Op Bonaire hebben bewoners en bezoekers op zaterdagmiddag een groot feest gevierd. Bij verschillende restaurants werd na de 2-1 overwinning in de kwartfinale van het EK voetbal van Oranje op Turkije de overwinning gevierd.

Radio DJ Wietze de Jager vierde bij beach club Ocean Oasis de winst van Oranje. Een band vermaakte het publiek die na de 2-1 winst van Oranje feest aan het vieren was. Ook bij restaurant El Mundo en Trocadeo in het centrum was het druk. De meeste mensen waren in het oranje naar de stad gekomen. Bij Hillside Resort Bonaire konden bezoekers genieten van de wedstrijd op een groot scherm. Bloozz Restaurant had ook een groot scherm, waar veel bezoekers de wedstrijd bekeken.

Het Nederlands elftal speelt komende woensdag de halve finale tegen Engeland. De wedstrijd wordt gespeeld om 15.00 uur.

Bekijk hieronder de sfeerimpressies op Bonaire. Foto: Instagram wietzedej Foto: Instagram Vivienne Vollebregt Foto: Instagram club_trocadero_bonaire Foto: Instagram Bloozzrestaurant

Foto: Instagram Healthy_with_lizzybox

Foto: Facebook Restaurant El Mundo

Bekijk hier meer sportnieuws