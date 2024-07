Gezondheidszorg Apotheek Bonaire werkt aan introductie nieuwe methoden voor medicijnuitgifte Redactie 07-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Fundashon Mariadal werkt aan een aantal innovaties bij de apotheek, die de beleving van klanten beter moet maken. Dat vertelde de stichting afgelopen week tijdens een persconferentie over de stand van zaken met het uitgeven van medicijnen.

Eén van die vernieuwingen is dat cliënten een sms of e-mail bericht krijgen als hun medicatie klaarligt. In de apotheek kan de cliënt op de zelfbedieningszuil de optie “Ophalen medicatie” (letter: C) intoetsen. Op die manier krijgt de cliënt sneller zijn of haar medicijnen mee.

Het systeem is nu enkele maanden in gebruik en volgens Mariadal levert dit veel gemak op voor de klant.

Herhaalservice

Ook zijn inmiddels zijn meer dan 600 patiënten opgenomen in de zogenaamde herhaalservice (HHS).

Cliënten die langdurig medicijnen gebruiken, kunnen zich hiervoor aanmelden in de apotheek. De cliënt hoeft daarna zelf geen herhaalrecepten meer aan te vragen. De apotheek rekent uit wanneer de medicijnen van de cliënt bijna op zijn, bestelt nieuwe medicijnen en vraagt de herhaalrecepten aan bij de huisarts.

Onlangs heeft de apotheek een bijeenkomst georganiseerd voor de huisartsenpraktijken om de herhaalservice ook aan de huisartsen toe te lichten.