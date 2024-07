Saba NOW houdt Community Conversations op Saba Redactie 05-07-2024 - 1 minuten leestijd

Eén bijeenkomst wordt gehouden in de bibliotheek in The Bottom, terwijl de tweede meeting plaatsvindt in het Eugenius Johnson Center in Windwardside. Foto: BES-Reporter

THE BOTTOM- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert in juni en juli 2024 publieksbijeenkomsten op de zes Caribische (ei)landen om een kennisagenda te ontwikkelen, die urgente maatschappelijke vragen in kaart brengt en wetenschappelijk onderzoek hierop afstemt.

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli vinden deze bijeenkomsten plaats op Saba. Hoogtepunten zijn de community conversations op 9 juli bij de Queen Wilhelmina Library en een vervolggesprek op 10 juli bij het Eugenius Johnson Center.

Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen en hun wensen te delen. De definitieve kennisagenda wordt gepresenteerd tijdens de Dutch Caribbean Research Week in november 2024. Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen via caribbean@nwo.nl.