Klanten wachten nu tussen 19 en 21 minuten bij apotheek Bonaire 04-07-2024

KRALENDIJK – Klanten wachten momenteel langer op hun medicijnen bij de apotheek van Fundashon Mariadal dan enige tijd terug. Dit werd duidelijk tijdens een persconferentie die de stichting donderdagochtend hield met de apotheek als onderwerp.

“Voorheen was de gemiddelde wachttijd minder dan 15 minuten, maar in de afgelopen weken is dit gestegen naar tussen de 19 en 21 minuten. We verwachten dat dit zal blijven toenemen in de maanden juli en augustus,” aldus Mariadal.

Een van de redenen waarom patiënten langer moeten wachten, heeft te maken met een tekort aan personeel. “Helaas heeft onze apotheek in de afgelopen maanden te maken gehad met een gebrek aan personeel. Mariadal werft actief, waarbij onze voorkeur uitgaat naar personeel uit de Caribische regio.”

Niet meteen komen

Mariadal legde ook uit te werken aan verschillende innovaties om betere service te bieden aan patiënten die medicijnen nodig hebben. Tegelijkertijd vraagt de stichting klanten om alleen in noodgevallen direct hun medicijnen op te halen. In andere gevallen is het raadzaam om twee dagen te wachten voordat de medicijnen worden opgehaald.