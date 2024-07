Gezondheidszorg Medewerkers Mental Health Caribbean voltooien opleiding tot Systeem Therapeutisch Werker op Bonaire Redactie 03-07-2024 - 1 minuten leestijd

Op de foto van links naar rechts: Jeredelin Kloks, Charenne Weide, Loëlle Thodé, Deborah Janga en Charissa Petronia. Onderste rij Glenn Helberg en Fariba Rhmaty.

KRALENDIJK – Een groep medewerkers van de Kind en Jeugd afdeling Hi5 van MHC heeft met succes de post-HBO-opleiding tot Systeem Therapeutisch Werker (STW) afgerond. De feestelijke diploma-uitreiking vond plaats op 7 juni 2024 onder leiding van Fariba Rhmaty en Glenn Helberg. De medewerkers die deze prestatie hebben behaald zijn Charenne Weide, Charissa Petronia, Deborah Janga, Jeredelin Kloks en Loëlle Thodé. Dit was de eerste STW-opleiding die op Bonaire werd gegeven.

Tijdens de opleiding hebben de deelnemers hun vaardigheden uitgebreid om zorg op een systemische, intergenerationele en transculturele manier te bieden. Deze aanpak is bijzonder relevant in de Caribische context, waar familie en culturele diversiteit een grote rol spelen. De opleiding is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat MHC de best mogelijke zorg en ondersteuning biedt aan de jeugd en hun familiesysteem op Bonaire.

Belangrijke thema’s die tijdens de opleiding aan bod kwamen, waren onder andere culturele identiteit, culturele verklaringen van ziektes, de kracht van familiesystemen, het Transitie Behandel Model (TBM), interculturele communicatie en de impact van taal, breuken en verlies van cultuur en context.

Cultuursensitiviteit en het gebruik van eigen ervaringen en achtergronden door de therapeut zijn belangrijke aspecten tijdens het behandeltraject.