Eilandsraad Bonaire sluit werkbezoek Nederland af Redactie 03-07-2024

Leden van de eilandsraad, gezaghebbers en gedeputeerden Den Heyer en Cicilia. Foto: Eilandsraad

KRALENDIJK- De Eilandsraad van Bonaire heeft de tweede week van hun werkbezoek in Nederland afgerond. Gedurende deze week werden waardevolle connecties gelegd met andere Nederlandse gemeenten en eilanden.

De week begon op maandag 24 juni met de BES Top, waar vertegenwoordigers van Bonaire, Saba en Sint Eustatius samenkwamen om gemeenschappelijke kwesties te bespreken en oplossingen te vinden voor regionale uitdagingen. Ook om een gemeenschappelijke opinie en proces te bedenken voor de belasting plannen die gepresenteerd werden.

Op dinsdag 25 juni nam de Eilandsraad deel aan het VNG Congres. Dit jaarlijkse evenement bood een platform voor discussies over bestuurlijke vernieuwing, duurzaamheid en lokale ontwikkeling. Voor de raadsleden van Bonaire was het een waardevolle kans om ervaringen te delen en kennis op te doen van andere Nederlandse gemeenten en ook om hun netwerk uit te breiden.

“Deze tweede week van ons werkbezoek was cruciaal voor het versterken van de banden in de rijk, en blijven praten over zaken van algemeen belang voor Bonaire “, aldus Benito Dirksz, lid van de Eilandsraad Bonaire. “We kijken ernaar uit om de inzichten en ervaringen die we hebben opgedaan toe te passen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van onze gemeenschap.”

Ook op de planning stond een bezoek op Ameland van woensdag 26 juni tot vrijdag 28 juni. Hier ontmoette de Eilandsraad en de Bestuurscollege samen met de vertegenwoordigers van de andere BES eilanden verschillende gezagdragers van de Waddeneilanden.

Gemeenschappelijke uitdagingen

“Het bezoek heeft ons een diepgaand inzicht gegeven in de gemeenschappelijke uitdagingen en kansen die we delen met de andere Waddeneilanden” zegt PDB raadslid Rolanda Hellburg-Makaai. “De gesprekken die we hebben gevoerd en de samenwerking die we hebben versterkt, zullen ons helpen om onze eigen gemeenschap nog beter te dienen.”