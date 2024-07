Economie Eerste plannen voor duurzaam zorgcentrum in de wijk Amboina gepresenteerd Hans Hofstra 03-07-2024 - 3 minuten leestijd

In 2025 hoopt men te starten met een zorgcentrum in Amboina.

KRALENDIJK – Een nieuw wooncentrum gelegen in de omgeving van Amboina die gerealiseerd moet worden, zal bijdragen aan de zorg voor ouderen in de gemeenschap. ENZO architecten heeft afgelopen maand de eerste plannen gepresenteerd. In 2025 willen zij het project begeleiden dat in eerste instantie woningen biedt voor 90 ouderen.

Een vraagstuk vanuit de ZW-groep Bonaire heeft ervoor gezorgd dat ENZO architecten uit Burgerveen met een eerste schets is gekomen voor woningen voor ouderen in de wijk Amboina. In samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire hoopt het architectenbureau in 2025 te beginnen aan de bouw. Eigenaar Carlo Abdul is geen onbekende van het eiland. Tot zijn 17-jarige leeftijd woonde hij op Bonaire.

Het zorgcentrum zal worden gevestigd op een groot perceel aan de westkant van de weg Hanchi Amboina. Het stuk land biedt ruimte voor diverse functies, waaronder landbouw, sportfaciliteiten, en een school. Abdul licht toe: ,,Wat we hebben gepresenteerd zijn de eerste ideeën. Het stedenkundig plan is nog niet definitief. We werken aan een master- en een verkavelingsplan voor het gebied.” Anjelica Cicilia (tweede van links) luistert aandachtig naar de presentatie van Carlo Abdul (rechts).

Buitenruimtes en wind zijn belangrijk

Het plan omvat de bouw van 90 woningen, variërend van studio’s tot wooncomplexen, waarbij elke bewoner een eigen kamer, keuken en buitenruimte krijgt. Abdul benadrukt het belang van integratie binnen de gemeenschap: ,,Het moet niet aanvoelen als een traditioneel verzorgingscentrum. Bewoners moeten deel uitmaken van de maatschappij, met extra veel buitenruimtes waar ze samen kunnen komen.” Het gebruik van buitenruimtes lijkt dus één van de belangrijkere aandachtspunten van Abdul. ,,Het is anders dan in Nederland. Hier zijn woonkamers bijvoorbeeld groot. Mensen leven meer binnen. De wooncomplexen die wij hebben ontworpen in Amboina hebben juist een extra grote veranda. Grote buitenruimtes en veranda’s zijn hier belangrijker dan binnenruimtes. Daarnaast moet je hier op de wind bouwen, zodat die door de woning kan waaien en verkoeling kan geven”. In elk cluster van drie blokken komen 10 woningen.

Inheemse beplanting

Het project streeft naar een organische ontwikkeling, zonder ingrijpende bulldozerwerkzaamheden. ,,We gaan kijken welke bomen waardevol zijn en moeten blijven. Samen met Tera Bara werken we aan een plan om dit op een natuurlijke manier te realiseren,” zegt Abdul. Inheemse beplanting en slim waterbeheer zijn cruciale aspecten van het ontwerp. ,,Mensen hebben niet altijd geld om te sproeien, dus we moeten slim omgaan met het beetje water dat valt.”

De woningen zijn ontworpen in clusters van drie blokken van tien woningen, met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een fysiopraktijk, minimarkt, snackbar en restaurant. Het nieuw te ontwerpen plan is niet alleen bedoeld voor bewoners. ,,We willen dat ook mensen van buiten de wijk gebruik maken van deze voorzieningen,” zegt Abdul.

Hoewel het streefjaar voor de voltooiing 2026 is, benadrukt Abdul dat er nog veel werk aan de winkel is. ,,In september bespreken we de plannen voor het zorgcentrum op Bonaire, waarna we een begroting en technische planning kunnen opstellen. De start van de bouw is voorlopig gepland in 2025.”