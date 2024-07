Bonaire Terug naar Bonaire: Van reisbureaumedewerker naar Rooms Division Manager op Bonaire Hans Hofstra 02-07-2024 - 6 minuten leestijd

Ginella Martinus

KRALENDIJK – In onze rubriek ‘Terug naar Bonaire’ volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de zevende serie spraken wij met Ginella Martinus. Zij werkte jarenlang voor een reisbureau in Nederland, maar heeft tegenwoordig een mooie functie bij Divi Flamingo Beach Resort. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Tegenwoordig woont Ginella Martinus alweer jaren op Bonaire. Op jonge leeftijd verhuisde Martinus naar Nederland. Het gemis van haar oma was voor haar de druppel om te verhuizen naar Europa. ,,Ik ben op Bonaire geboren en heb hier de basisschool gedaan tot groep vijf. Mijn oma was eerder van Bonaire naar Nederland verhuisd. Ik miste haar heel erg. Zelfs zo erg, dat het met mij niet goed ging op Bonaire. Uiteindelijk leek het mijn familie beter dat ik mijn oma zou volgen richting Nederland”, vertelt ze. De overgang naar Nederland was niet eenvoudig. Ondanks die jonge leeftijd, herinnert zij zich nog wel de overgang: ,,Alles was anders en het was koud. De bomen waren kaal. Het was heel erg wennen”.

Bij Divi Flamino Dive Resort is Martinus verantwoordelijk als Rooms Division Manager.

Weinig Antilliaanse kinderen in Nijmegen

In Nijmegen, waar ze weer herenigd werd met haar grootmoeder, was het aanpassen aan een nieuwe cultuur en omgeving een uitdaging. ,,We waren toentertijd de enige Antilliaanse kinderen op school, en dat was zwaar. Ik kan me bijvoorbeeld nog goed herinneren dat ik werd gepest op school. Ik had een andere huidskleur. In die tijd hadden kinderen in Nederland moeite om daar mee om te gaan. Het was niet makkelijk”, zegt ze.

Toch overwon ze de uitdagingen om met deze lastige veranderingen om te gaan. Na haar basis- en middelbare school, verhuisde ze naar het MBO in Utrecht. ,,Dit vereiste wederom een grote aanpassing in mijn leven. Opeens kwam ik op een school terecht die multicultureel was. Niemand keek me meer vreemd aan. Het was geweldig en het voelde als een verademing”, legt Martinus uit.

Op het MBO ging Martinus leren hoe de reiswereld in elkaar zat. Na haar studie verhuisde ze naar Amsterdam waar ze uitgebreide ervaring opdeed in de reisindustrie. Ze werkte voor verschillende reisbureaus zoals Holland International / Arke (tegenwoordig TUI), vliegwinkel, Emirates Airlines, zaken reisbureaus op Schiphol en zelfs een klein Surinaams reisbureautje. ,,Ik heb heel veel verschillende kanten van de reiswereld gezien,” vertelt ze.

COVID bracht Martinus terug

In 2019 besloot Martinus terug te keren naar Bonaire. Dit deed ze nadat ze jaren twijfelde om terug te keren naar haar roots. ,,Terugkeren, dat wilde ik al jaren. Op zich was die keuze logisch. Mijn oma was namelijk een aantal jaren daarvoor ook weer teruggekeerd naar Bonaire. Omdat zij ziek werd op Bonaire, ben ik teruggegaan. Een tweetal maanden na mijn verhuizing, overleed mijn oma”, aldus Martinus. Een treurig bericht. En ook haar timing qua verhuizing bleek uitdagend, aangezien de COVID-pandemie net was begonnen. ,,Ik begon bij de frontdesk bij Divi Flamingo Beach Resort. Maar zes weken later kwam het nieuws van Corona en ging alles op slot”, herinnert ze zich. Na twee maanden thuis te hebben gezeten, vond ze tijdelijk werk bij Boomerang, een hardwarebedrijf, voordat ze terugkeerde naar Divi Flamingo als Guest Relations Manager en assistent van de General Manager.

Martinus werkte ook voor luchtvaartmaatschappij Emirates.

Promotie op Bonaire

In november 2023 maakte Martinus een grote sprong in haar carrière toen ze gepromoveerd werd tot Rooms Division Manager bij Divi Flamingo. In deze nieuwe rol werd ze verantwoordelijk voor zowel de housekeeping- als de frontdesk afdelingen. ,,Het is een grote uitdaging, maar ook erg leuk en spannend. Het is een groot leerproces”, zegt ze enthousiast.

Martinus terugkeer naar Bonaire was niet alleen een professionele, maar ook een persoonlijke aanpassing. ,,De werkmentaliteit hier is anders dan in Nederland. In Nederland is het gaan, gaan, gaan. Hier gaat het een stuk langzamer,” legt ze uit.

Ondanks die uitdagingen waardeert ze de unieke charme en cultuur van Bonaire. ,,Ik probeer de gasten echt iets mee te geven van onze cultuur, zoals lokale gerechten en traditionele dansen”. Ook naast haar werk blijkt dat Martinus diepe interesse heeft naar de cultuur en tradities van Bonaire. ,,Ik hoop in de toekomst meer te doen met culturele activiteiten. Ik wil cursussen volgen over de geschiedenis en cultuur van Bonaire”, deelt ze. Vastbesloten blijk ze om haar kennis en liefde voor Bonaire door te geven aan zowel bezoekers als de lokale gemeenschap.

Ginella volgde haar oma naar Nederland, maar ook weer terug naar Bonaire.

Talent terugbrengen

Martinus is een voorstander van het terugbrengen van jong talent naar Bonaire. ,,Het is jammer dat veel jongeren die in Nederland studeren, niet terugkeren. We hebben hun kennis en ervaring hier nodig”, legt ze uit. Ze voegt er aan toe: ,,Ik denk dat de overheid een rol moet spelen in het verbeteren van de levensomstandigheden en salarissen op het eiland om jongeren aan te moedigen terug te komen”.

Hoewel Martinus zich nu volledig heeft gevestigd op Bonaire en geen plannen heeft om terug te keren naar Nederland, wil ze haar familie en vrienden in de toekomst wel gaan bezoeken. ,,Ik ga terug voor vakantie, familiebezoek, vriendenbezoek, shoppen, maar absoluut niet om te wonen. Ik raad iedereen aan die in Bonaire is opgegroeid en in het buitenland is gaan wonen of studeren, om terug te keren naar Bonaire”, zegt ze resoluut.

